Ylenia Carrisi, rivelazioni-choc alla tv spagnola? "Il volto e la voce", un video e quel terribile sospetto

Dalla Spagna insistono con le "rivelazioni choc" su Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power scomparsa dal lontanissimo 31 dicembre 1993. Il programma di gossip Salvame, su Telecinco, da tempo dedica attenzione a questa vicenda. In particolare, si parla dell'indagine iniziata nel 2005 dalla giornalista Lydia Lozano, che aveva sostenuto di essere stata contattata da una fonte che le avrebbe dimostrato che Ylenia è ancora viva (ma di prove, non ne ha mai mostrate). Lo scorso martedì, il conduttore del programma, Jorge Javier Vazquez, aveva svelato il nome del suo informatore, spiazzando Lydia, che se ne era andata dallo studio in lacrime.

"La madre di tutte le bombe su Ylenia Carrisi". Sulla tv spagnola, la testimonianza sconvolgente: "Patto di riservatezza, ma..."

Vazquez ha ospitato in studio Toni Torrubiano, fotografo che collaborò con la Lozano nell'indagine su Ylenia. L’uomo ha così consegnato a Jorge la documentazione che gli era stata mandata per avviare le ricerche di Ylenia a Santo Domingo, senza nascondere il nome della fonte. “L’italiano Ricardo Zucchi assicura di aver visto Ylenia Carrisi in più di 20 occasioni a Santo Domingo - ha letto Vazquez -. Secondo quanto dice, la prima volta che ebbe l’occasione di vedere senza alcun tipo di dubbio Ylenia fu nel 1995. Dal canto suo, Ricardo aveva cominciato a frequentare l’isola di Santo Domingo perché aveva una relazione con Luis Taveras, un tenente di polizia dominicano. Quest’ultimo era ed è il miglior amico di Alexander Suero Alvares, dominicano e marito di Ylenia. Anche se è dell’isola il suo soprannome è ‘Gringo’. Si tratta di un soggetto di 45 anni, nero, attraente e senza alcun lavoro conosciuto. E’ sempre accompagnato da una scorta della polizia nazionale (almeno 4 persone) e non si separa mai da Ylenia", ha concluso il giornalista. La Lozano aveva smentito, dunque aveva abbandonato lo studio.

"Il volto e la voce". Ylenia Carrisi, il video inedito alla tv spagnola: le "rivelazioni-choc" e quel terribile sospetto

Nell'ultima puntata di Salvame, trasmessa ieri, mercoledì 27 maggio, Vazquez ha mostrato ai suoi telespettatori un video inedito con il volto e la voce di Zucchi, che era stato identificato in seguito come un uomo del tutto inattendibile che girava attorno alla famiglia Carrisi. Il conduttore, così come tutti gli opinionisti presenti, ha proseguito ad insistere sul fatto che la Lozano, nel 2005, avesse montato consciamente un caso mediatico per farsi notare, senza verificare minimamente la veridicità della sua teoria. Insomma, si parla di Ylenia Carrisi ma sembra tutto decisamente poco credibile.

