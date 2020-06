David Parenzo e Tiziana Panella a Tagadà, attacco incrociato alla Lombardia: "Problema nazionale", "Giusto"

04 giugno 2020 a

Si parla ancora di coronavirus a Tagadà, dove tra gli ospiti di Tiziana Panella su La7 c'è anche David Parenzo che forse ne dice una giusta: "Conte è come Xi Jinping". Il motivo? Presto detto: "Entrambi fanno questi programmi trentennali quando forse al nostro premier basterebbe avere una visione più a breve termine per dare risposte immediate". Una chiara frecciatina a quanto fatto fino ad ora dall'esecutivo giallorosso per far fronte al coronavirus: poco o nulla. Ma non solo, perché a voler essere più maliziosi la metafora di Parenzo potrebbe essere anche un richiamo allo stato dittatoriale, visto e considerato che Conte ha dimostrato di essere particolarmente avvezzo alla guida solitaria.

Poi nel salotto di Tiziana Panella si passa alla Lombardia: protagonista da mesi delle peggio invettive. "Questa regione - prosegue Parenzo - è un problema nazionale". Un'affermazione che vede d'accordo anche la conduttrice che subito replica: "Eh sì, non si tratta di voler fare accuse, ma solo di dire come stanno le cose".

