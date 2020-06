Filippo Nardi, la confessione dopo il coronavirus: “Sono senza lavoro, niente bonus 600 euro”

04 giugno 2020 a

Filippo Nardi, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello, ex naufrago dell’Isola dei Famosi e opinionista di Barbara d’Urso, è rimasto senza lavoro. Il 51enne ha dovuto pure lottare in prima persona con i sintomi tipici del Coronavirus. Nardi ne ha parlato in un’intervista al settimanale Nuovo confidando tra l’altro che non ha mai ricevuto il bonus di 600 euro per aiutare le persone in possesso di partita iva durante il lockdown.

“Tutti pensano che noi navighiamo nell’oro ma non è così. Ho fatto richiesta per il bonus da 600 euro per le partite iva, ma non è arrivato nulla. Avrei preso volentieri quei soldi perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori e le mie entrate sono a zero”, ha spiegato. In queste settimane l’italo-inglese sta vagliando altri lavori, decisamente più “normali” come il corriere oppure addetto alle vendite ma al momento non ha ottenuto nessun impiego soddisfacente.

