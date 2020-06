Grande Fratello Vip, Signorini e l'ipotesi "fantascientifica": il gioco delle coppie tra i concorrenti. Voci da Mediaset: nomi clamorosi

05 giugno 2020 a

Il Grande Fratello Vip è finito da una manciata di mesi ma per Alfonso Signorini è già tempo di pensare al cast della prossima stagione. E nei corridoi di Mediaset circolano già voci pesanti. Una di queste prevederebbe uno scenario "fantascientifico", come giustamente notato anche dal sito specializzato Gossipetv: riunire nella stessa casa Eliana Michelazzo (che si sarebbe auto-candidata) e Pamela Prati, le due ex amiche divise dalle menzogne del caso Mark Caltagirone.

Una "pazza idea", quella del presentatore e direttore di Chi, che fa il paio con un altro colpaccio: portare Andrea Damante in gara, coinvolgendo così pure la sua fidanzata Giulia De Lellis come opinionista. Damellis più GF Vip, un'accoppiata social spacca-share. Tra tanti nomi dati come papabili (da Gemma Galgani a Francesca Cipriani) due al momento sembrano tirarsi fuori. Una è Cristina Buccino, che ha detto di non essere stata ancora contattata dagli autori, mentre Michela Quattrociocche, fresca di rottura con il compagno Alberto Aquilani, ha ufficialmente detto di non essere interessata.

