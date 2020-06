Alessandro Sallusti a L'Aria Che Tira, Myrta Merlino costretta a fermare tutto: il cane abbaia

05 giugno 2020 a

Alessandro Sallusti, ospite di Myrta Merlino a l'Aria che Tira in onda su La7, prima di poter dire la sua sull'attuale situazione politica, deve fermarsi perché il cane di casa inizia ad abbaiare in diretta tv. Non è la prima volta che succede, anzi era già accaduto sempre nella trasmissione di Myrta Merlino un paio di mesi fa all'inizio del lockdown. La Merlino che si ricordava il fatto ha replicato ironicamente: "Ancora il tuo cane? Sono innamorata, abbiamo un rapporto ormai...".

Poi Sallusti riprende il discorso politico e dietro di lui spunta una signora bionda. Tutto il collegamento è avvenuto dalla casa del direttore del Giornale, dal salotto di casa.

