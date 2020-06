Mara Venier a Domenica In con il gesso: "Ci provo". Il precedente di 25 anni fa, dopo l'incidente catastrofico con Giurato

05 giugno 2020 a

“Sì, andrò in onda. O almeno ci provo”. Mara Venier non perde il sorriso e la voglia di scherzare nonostante la brutta caduta dalle scale di domenica scorsa, che le è costata una frattura proprio poco prima di andare in onda. Domenica In ci sarà anche questa settimana, ma la conduttrice veneta dovrà portare il gesso. “Poi metterò un tutore - ha raccontato all’Adnkronos - e a luglio mi aspetta un periodo di fisioterapia”. Tra l’altro c’è già un precedente della Venier in onda con il gesso: risale al 1995, quando apparse in tv con la gamba in gessata. Sventura nata da un incidente con Luca Giurato, che la travolse a Domenica In mentre ballavano. In quell’occasione si ruppe i legamenti del ginocchio e presentò il programma seduta, ricorda l’Adnkronos.

