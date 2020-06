Stash ad Amici Speciali, sorpresa clamorosa: "Diventa papà", il colpo di scena di Maria De Filippi

05 giugno 2020 a

Ha rinunciato alla finale di Amici Speciali, forse anche perché Stash sapeva che la vittoria più bella l'ha già centrata: il cantante dei The Kolors diventerà papà! Una clamorosa sorpresa annunciata nel modo più spettacolare da Maria De Filippi: la padrona di casa ha deciso di mandare in onda il video dell'ecografia del bimbo di Stash. Su Twitter è un diluvio di reazioni tra lo stupito e il commosso, e in tanti ammettono di non essere nemmeno a conoscenza che Stash fosse fidanzato. Anche perché il cantante è decisamente geloso della propria privacy.

"Vi faccio vedere il perché di questo regalo”, sono state la parole di Maria. "La volta scorsa vi ho detto che quest’anno lui ha fatto una cosa bella, importantissima. Il suo è stato un inno alla vita”. E Stash ha commentato: "Tutto è così assurdo! Nel senso positivo. Una nuova vita in questo momento così strano. Il regalo più assurdo!".

