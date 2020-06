Giorgio Panariello contestato ad Amici Speciali: balla Alessio Gaudino, la gaffe (clamorosa) del comico

06 giugno 2020 a

a

a

Non pare essere piaciuto un granché Giorgio Panariello, al pubblico giovane di Amici Speciali, L'attore comico toscano è stato molto criticato durante la finalissima dello show di Maria De Filippi (vinta da Irama) per l'ironia che, a detta di alcuni utenti su Twitter, avrebbe "raggelato" la situazione ("Alle sue battute ride solo lui", ha commentato più di un telespettatore), ma soprattutto per una gaffe abbastanza incredibile.

"Come dite, negro". Irama vince Amici Speciali, il suo monologo su George Floyd. Bomba politica dalla De Filippi | Video

Alessio Gaudino porta in scena un'esibizione ispirata al commovente film Il bambino con il pigiama a righe. In studio applausi scroscianti, e c'è pure chi versa una lacrima. Ma Panariello ammette di non sapere di quale film si stia parlando. Unico momento che pare aver conquistato tutti è il "pernacchione" di 10 secondi che Panariello ha riservato alla De Filippi come penitenza per il gioco obbligo o verità, lasciatagli dall'amico Carlo Conti che non si è sentito di umiliare pubblicamente la padrona di casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.