Can Yaman, imbarazzo a Mediaset. Retroscena clamoroso: in onda la sua fiction "L'uccello del mattino", ma devono cambiare il titol

Grosso imbarazzo a Mediaset per L'uccello del mattino. Secondo Giuseppe Candela per Dagospia, la fiction turca Erkenci Kusdi (tradotto, Uccello del mattino appunto) con il divo di Bitter Sweet Can Yaman avrebbe sollevato più di una perplessità tra i responsabili del palinsesto di Canale 5. Il problema non è il contenuto, ma il titolo stesso. E così la fiction partirà il 10 giugno, al posto di Uomini e Donne, ma per evitare "facili giochi di parole" ai piani alti di Mediaset avrebbero deciso di virare su un titolo meno equivocabile e più romantico: DayDreamer - Le ali del sogno. Il pubblico del pomeriggio apprezzerà lo stesso?

