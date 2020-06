Klaus Davi non solo giornalista, il plauso di Costanzo: "Da consigliere della provincia di Reggio Calabria ha fatto inchieste sulla malavita calabrese"

Maurizio Costanzo 06 giugno 2020 a

Saluto con piacere il ritorno, su Raidue la domenica alle 14.00, di Quelli che il calcio, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. La trasmissione, scomparsa insieme al campionato di calcio sempre per colpa del coronavirus, riprende con l'avvio, appunto, del campionato. Sono tutti e tre bravi, Luca, Paolo e Mia e a loro aggiungo uno straordinario Ubaldo Pantani, imitatore. Passano i direttori di rete, passa il tempo, cambia la dinamica dei delitti, eppure moltissimi spettatori (qualche milione) è fedelmente davanti al televisore, alle 21.20 del mercoledì, per seguire Chi l'ha visto?, con Federica Sciarelli. Lei è brava, ha una bella redazione e sa anche difendersi da chi, come ho sentito da lei in una recente puntata, l'ha attaccata. Segnalo, alle 15.00 del sabato, su Raiuno, un programma piacevole. Il titolo è Amore in quarantena ed è condotto da Gabriele Corsi. Di quest' ultimo ricordiamo un'ottima conduzione del game estivo Reazione a catena e divertenti partecipazioni con il "Trio Medusa". Amore in quarantena tratta di amori nati o, talvolta, anche finiti, lungo la quarantena. Klaus Davi è un giornalista attento e impegnato. Ha fatto inchieste serie sulla malavita calabrese e, infatti, le medesime tornano con la rubrica Fuorilegge, all'interno del programma condotto da Paolo Liguori Fatti e misfatti, su Tgcom24, ogni martedì alle 13.30. Voglio anche ricordare che Klaus Davi è consigliere comunale del Comune di San Luca, proprio nella provincia di Reggio Calabria.

