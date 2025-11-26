Coppa Davis, festa grande in Rai: le cifre di un trionfo

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Italia-Spagna, tennis)

Grande riscontro per la finale di Coppa Davis vinta dall’Italia sulla Spagna: nel pomeriggio il match di Matteo Berrettini vinto contro Carreño Busta su Rai 1 dalle 15:10 alle 16:35 è stato visto da 2.780.000 spettatori col 21.5% di share; la seconda partita vinta da Cobolli contro Munar dalle 17 alle 20 circa è stata invece vista da 4.168.000 unità col 26.1% di share.

Trionfo anche per SuperTennis, il canale della Federtennis sul 64 del DTT: per il successo di Berrettini 751.043 spettatori medi col 5.88% di share e picco di 839.267 teste e 6.74% tra le 16:30 e le 16:35; quello di Cobolli è stato invece il 3° match più visto nella storia del canale per ascolto medio coinvolgendo 923.347 spettatori (5.84% di share) con picco del 6.48% tra le 17:25 e le 17:30. Sommando i due canali la rimonta di Cobolli ha attirato 5,1 milioni di spettatori col 32% di share, ovvero un italiano su tre.