Coppa Davis, festa grande in Rai: le cifre di un trionfo

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo
CHI SALE (Italia-Spagna, tennis)
Grande riscontro per la finale di Coppa Davis vinta dall’Italia sulla Spagna: nel pomeriggio il match di Matteo Berrettini vinto contro Carreño Busta su Rai 1 dalle 15:10 alle 16:35 è stato visto da 2.780.000 spettatori col 21.5% di share; la seconda partita vinta da Cobolli contro Munar dalle 17 alle 20 circa è stata invece vista da 4.168.000 unità col 26.1% di share.
Trionfo anche per SuperTennis, il canale della Federtennis sul 64 del DTT: per il successo di Berrettini 751.043 spettatori medi col 5.88% di share e picco di 839.267 teste e 6.74% tra le 16:30 e le 16:35; quello di Cobolli è stato invece il 3° match più visto nella storia del canale per ascolto medio coinvolgendo 923.347 spettatori (5.84% di share) con picco del 6.48% tra le 17:25 e le 17:30. Sommando i due canali la rimonta di Cobolli ha attirato 5,1 milioni di spettatori col 32% di share, ovvero un italiano su tre.
Rai, gli sport "minori" tirano sempreVi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Rai Sport Li...
Il terzo set di Flavio ha tenuto incollati 6,2 milioni di spettatori. La festa della premiazione ha superato i 6,5 milioni totali: 5,6 milioni col 27.2% su Rai 1 e 915.971 col 4.5% su SuperTennis.