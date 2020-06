Giletti, proposta indecente da Barbara De Santi di Uomini e Donne: "Fedele ai piaceri? Mi candido io a tua partner"

06 giugno 2020 a

Barbara De Santi, dama di Uomini e Donne, stravede per Massimo Giletti. La nemica giurata di Gemma Galgani ha pubblicato il pezzo di un’intervista con alcune dichiarazioni del conduttore di Non è l'Arena: “Fedele solo ai piaceri…L’unico problema è trovare un partner che non si innamori di te…”. Immediata la replica della De Santi sui social: “Io mi candido, adoro come affronta i contenuti e amo la sua testa…”. E ancora: “Devo dire che è anche molto bello…”, aggiunge la protagonista del Trono Over di Maria De Filippi lanciando una vera e propria proposta a Giletti. A buon intenditor, dunque, poche parole.

