Maurizio Mannoni, retroscena Linea Notte: "Lui vuole entrare in politica, ma deve stare attento". Rai, brutte voci

"Qualcuno avverta Maurizio Mannoni". La pillola di gossip di Alberto Dandolo per il settimanale Oggi dedicata allo storico volto del Tg3 e conduttore di Linea Notte inizia con toni piuttosto inquietanti. E si capisce subito perché: "Alcuni colleghi mirano ad occupare la sua 'poltrona'.

In particolare, spiega Dandolo, dopo che lo stesso Mannoni ha ammesso di essere tentato dal grande salto in politica, come candidato. Una discesa in campo che avrebbe scatenato il più classico degli effetti domino: "Si sussurra infatti - conclude Dandolo - che in quel di Saxa Rubra siano iniziate grandi e segrete 'manovre'. Da parte di chi? Ah, saperlo...".

