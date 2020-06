Striscia la Notizia, inquietante: Tapiro d'oro all'asta? Cosa c'è dietro, choc per Staffelli

07 giugno 2020 a

Uno strano caso, un poco inquietante, rivelato da Striscia la Notizia nell'edizione del tg satirico trasmessa su Canale 5 sabato 6 giugno. Un caso che riguarda... proprio Striscia la Notizia e su cui è stato "sguinzagliato" ad indagare Valerio Staffelli, parimenti coinvolto. Già, perché la Lilt avrebbe lanciato un'iniziativa di beneficenza, una strana asta, in cui al miglior offerente sarebbe stata concessa la possibilità di far consegnare un Tapiro d'oro, simbolo di Striscia la Notizia, direttamente da Valerio Staffelli. Peccato però che dalla redazione di Antonio Ricci facciano sapere che tutto ciò non è mai avvenuto. La ragione? Né l'inviato né la redazione di Striscia la Notizia sapevano nulla di tutto ciò. Nel servizio qui sotto, il racconto dettagliato di cosa è successo.

Striscia, Tapiro d'oro all'asta all'insaputa del tg satirico: il servizio

