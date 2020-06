Striscia la Notizia, cannonata finale contro Caterina Balivo: "Conciata così", un addio velenoso

07 giugno 2020 a

a

a

Non c'è pace per Caterina Balivo, che era giunta alla sua ultima settimana di conduzione di Vieni da Me, il contenitore di Rai 1 che non sarà rinnovato per il prossimo anno. Di lei, infatti, si è occupata Striscia la Notizia. Lo ha fatto in un servizio trasmesso su Canale 5 sabato 6 giugno in cui nel mirino del tg satirico ci finiva uno degli ultimi look sfoggiati in trasmissione dalla Balivo. Nel dettaglio, eccola con camicia bianca molto scollata, pantalone fantasia rosa e scarpe bianche col tacco. Mise che non è stata molto apprezzata alle latitudini di Striscia la Notizia, che alla Balivo ha assegnato il secondo posto nella poco ambita graduatoria di "Moda caustica", la rubrica dedicata a quelle che vengono ritenute le peggiori scelte stilistiche della settimana televisiva.

Striscia, Moda caustica su Caterina Balivo: il servizio

"Sei serio? Vai a fare in c***". Raptus della Ferragni contro Fedez: parole grosse prima del "volo dell'angelo" | Video

Striscia la Notizia, inquietante: Tapiro d'oro all'asta? Cosa c'è dietro, choc per Staffelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.