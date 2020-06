Italia Sì, Rita Dalla Chiesa da Marco Liorni: "Perché ti devo chiedere scusa", la confessione lascia lo studio senza parole

07 giugno 2020 a

Una inattesa confessione di Rita Dalla Chiesa a Italia Sì, il programma di Marco Liorni su Rai 1. In studio l'esperto di analisi emotivo-comportamentale Diego Ingrassia stava ponendo delle domande a quattro opinionisti, tra i quali Manuel Bortuzzo, per analizzare le loro espressioni facciali. Dunque Ingrassia ha chiesto alla Dalla Chiesa se, per caso, si dovesse scusare con qualcuno per qualcosa. Lei ha assunto un'espressione seria e ha affermato: "Devo chiedere scusa a qualcuno che lavora con noi in questo studio. In una puntata precedente, per spronarlo, dopo tutto quello che ha passato, ho fatto una battuta che non avrei dovuto fare... Questa persona è Manuel", ovvero Manuel Bortuzzo. A quel punto Liorni ha chiarito che Bortuzzo non se l'era mai presa con Rita Dalla Chiesa, anche se la battuta incriminata non è stato detto quale fosse.

