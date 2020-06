Domenica In, le strazianti immagini di Mara Venier prima della diretta: pur di raggiungere lo studio...

07 giugno 2020 a

Immagini toccanti, quelle che ritraggono Mara Venier a poche ore dalla diretta di Domenica In in onda su Rai 1, la puntata è quella del 7 giugno. Come è noto, la mitica conduttrice ha si è rotta in settimana un piede, insomma non è autonoma e la sua gamba ha una enorme ingessatura. E le immagini toccanti, che dimostrano tutta la passione e la determinazione di Zia Mara, vengono pubblicate su Dagospia, un "video-flash", che mostra come per aiutare la Venier ad uscire di casa per raggiungere gli studi Rai per la conduzione di Domenica In sia necessaria una squadra di persone. Ecco il figlio, il marito, un infermiere e diversi assistenti: lei in sedia a rotelle e con le stampelle pronte per quando dovrà fare le scale e superare gli ostacoli. Che dire: un grosso in bocca al lupo a Mara Venier! Il video, per inciso, è stato pubblicato sul profilo Instagram di Nicola Carraro, marito della Venier.

