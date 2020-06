Domenica In, Luciana Littizzetto e la battutaccia sulle te*** di Mara Venier: "Ecco cosa sono", il gelo

07 giugno 2020 a

Si parte col botto a Domenica In di Mara Venier, nella puntata in onda su Rai 1 domenica 6 giugno. Tra i primissimi ospiti, in collegamento telefonico, ecco Luciana Littizzetto, la comica di Che tempo che fa. E il dialogo tra Zia Mara e la Littizzetto è tutta un doppiosenso. In particolare, quando si parla di forme: "Mara, che taglia è il tuo reggiseno", chiede la Littizzetto. "Sesta coppa D. Il tuo Luciana?". E quest'ultima risponde: "Seconda coppa C". Zia Mara: "Due coppette di champagne le tue...". E la Littizzetto chiude il cerchio: "Sì, le tue invece sono il secchiello del ghiaccio". C'è passione, feeling, tra la conduttrice e la comica. Tanto che la Venier afferma: "Che peccato che non sei qua, che avrei voglia di toccarti". Insomma, a Domenica In si vola altissimo...

