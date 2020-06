Live-Non è la D'Urso, l'orrore di Taylor Mega contro la polizia? "Chiedo perdono", il pentimento

Francesco Fredella 08 giugno 2020 a

Taylor Mega chiede scusa a Barbara d’Urso e torna a Live-Non è la D'Urso, nella puntata trasmessa su Canale 5 domenica 7 giugno. “Questo studio mi era mancato molto”, esordisce l’influencer. Torna dalla d’Urso dopo l’increscioso episodio avvenuto mesi legato a una sua foto postata sui social contro le Forze dell’Ordine. La d’Urso aveva salutato l’influncer definitivamente dissociandosi da quel gesto. Taylor - per fortuna- capisce l’errore. Pentimento. E le scuse in diretta. Palla al centro.

In studio si parla anche della pubblicità-truffa di Taylor Mega, smascherata da Striscia la Notizia. L’influencer è finita nel mirino di Antonio Ricci per la truffa del cuscino (che ha pubblicizzato inconsapevolmente). Taylor chiede scusa. Di nuovo. E promuove addirittura una class action. Ma Vladimir Luxuria punzecchia l’influencer: “Perché con i soldi presi da questa pubblicità non risarcisci chi è stato truffato?”, chiede velenosa.

