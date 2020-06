Chi l'ha visto, dal passato di Federica Sciarelli rispunta una foto inimmaginabile

09 giugno 2020 a

a

a

Si parla parecchio di Federica Sciarelli. Già, non potrebbe essere altrimenti: la voce circola da anni ma questa volta pare sostanzialmente certo, dopo 16 anni lascerà la conduzione di Chi l'ha visto?, lo storico programma di Rai 3. Un programma verso il quale la Sciarelli nutre amore e odio: in passato aveva più volte detto di voler tentare una nuova avventura, ma la Rai, fino ad oggi, evidentemente non era di quest'avviso. E insomma, si parla di lei, di uno storico addio. E il Corriere.it ripercorre tutta la sua carriera, partendo dagli esordi come giornalista del Tg3, ai tempi della Telekabul guidata da Alessandro Curzi. In quella redazione la Sciarelli si occupava di politica, una delle prime donne a ricevere un simile incarico in un tiggì. E sempre il Corsera rispolvera una foto della Sciarelli al Tg3, quella che potete vedere qui sotto: ve la ricordate?

"La gente durante la quarantena spariva": il grido di dolore di Federica Sciarelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.