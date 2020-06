Federica Sciarelli, addio Chi l'ha visto?: nuovo talk su Rai 3 con Gad Lerner, le indiscrezioni

10 giugno 2020 a

a

a

Tempo di rivoluzioni in Rai. Una delle principali riguarda Federica Sciarelli e l'imminente addio dopo 16 anni a Chi l'ha visto?, addio al programma di Rai 3 non ancora ufficiale ma sostanzialmente confermato. E quindi, che farà? Non è ancora chiaro il progetto per la Sciarelli, che da anni coltivava il desiderio di misurarsi con un nuovo format, ma iniziano a circolare delle indiscrezioni. Una delle più clamorose è quella rilanciata da Il Giornale, poche battute per dar conto della voce che circola a Viale Mazzini: Federica Sciarelli potrebbe condurre un nuovo talk insieme a Gad Lerner, insomma un nuovo format molto schierato a sinistra. Staremo a vedere. A Chi l'ha visto, invece, dovrebbe arrivare Eleonora Daniele, oggi al timone di Storie Italiane.

"Klaus Davi giornalista e consigliere impegnato", il plauso di Costanzo alle sue inchieste sulla malavita calabrese

Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto dopo 16 anni, ecco cosa condurrà. Lotta a due per sostituirla

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.