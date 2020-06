Uomini e Donne, la bomba della madre di Sirius: per Gemma Galgani roba da restarci secchi

10 giugno 2020 a

“Non c’è nessuna fiction, non ci sono fidanzate nascoste negli armadi”: la madre di Sirius, alias Nicola Vivarelli, fa chiarezza a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Nessuna storia segreta, nessun flirt. Doccia fredda per chi pensava ad una doppia vita di Sirius, che sarebbe davvero innamorato di Gemma Galgani. Ma la loro storia è finita da settimane nel mirino delle polemiche. E questa frase potrebbe ancora una volta suscitare caos in Rete. C’è chi accusa il marinaio di aver usato Gemma per farsi pubblicità in tv. Lui frena. E allora parte in quarta sua madre. Anche la nonna di Sirius, la signora Anna, racconta di un sentimento vero. Sincero. Disinteressato. Insomma, suo nipote non avrebbe mai mentito davanti alle telecamere. E proprio il marinaio aveva raccontato di essere pronto a chiamare in causa le donne più importanti della sua vita (mamma e nonna) per confermare quello che racconta da settimane. Sullo sfondo, dopo le due uscite tra Sirius e Gemma, ci sarebbe Temptation island. La vera prova del nove. Anzi del fuoco.

