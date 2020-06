Striscia la Notizia, Mauro Corona geloso della Berlinguer sbrocca: "Bast***, mer***, figlio di..."

11 giugno 2020 a

Un surreale servizio a Striscia la Notizia di mercoledì 10 giugno, tutto dedicato a CartaBianca. Già, l'assunto del tg satirico di Canale 5 è che Mauro Corona sia geloso di Bianca Berlinguer. La ragione? Paolo Mieli. Nel servizio, la redazione di Antonio Ricci, mostra quelle che sarebbero state le "morbose attenzioni" di Mieli per la Berlinguer nel corso della puntata del programma. Tanto che alla conduttrice andrebbe "in pappa il cervello", e a dimostrarlo il fatto che si rivolga al professor Remuzzi chiamandolo "professor Zangrillo". Dunque, con un sapiente gioco in fase di montaggio, ecco che entra in scena il gelosissimo Corona, che nella satirica ricostruzione di Striscia se la prende con Paolo Mieli e le sue presunte sbirciatine a collant e tacchi della Berlinguer: "Un gesto orribile, un gesto tremendo, una cosa infame che io posso imputare solo all'estrema ignoranza. Quel bast*** lì, quel figlio di buona donna, quella mer***, me la lascino mezz'ora qui nella tana con me. Mi lasci dire gli epiteti che si merita". Il mix di Striscia la Notizia è servito...

Striscia, Mauro Corona geloso: il servizio

