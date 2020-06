Cartabianca, la provocazione di Mauro Corona: "Nessuno spazio alle donne, io darei loro la nostra Repubblica"

10 giugno 2020 a

“Io darei la nostra Repubblica alle donne”. È la provocazione lanciata da Mauro Corona in diretta a Cartabianca su Rai3. L’intervento dello scrittore nella trasmissione di Bianca Berlinguer è quantomai attuale, visto che soltanto 24 ore prima Lilli Gruber si lamentava a Otto e Mezzo con il viceministro Stefano Buffagni perché non aveva sentito neanche un nome di una donna in relazione agli Stati generali. Poi è arrivata l’indiscrezione sulla probabile partecipazione di Ursula von der Leyen, che è sicuramente un colpo importante per il premier Giuseppe Conte, ma non basta per porre fine alle polemiche sul tema. “Gli uomini hanno la coda di paglia - è il parere di Corona - e vogliono tenere il potere. Finché l’uomo ha queste fragilità e paure, non darà nessuno spazio alle donne”. Cambiando argomento, il volto noto di Cartabianca si è poi concesso un pensiero su Francesco Guccini: “Il mio amico ha compiuto ottant’anni e spero di andarlo a trovare presto. Io gli regalo sempre delle gocce che fanno respirare meglio - ha svelato Corona alla Berlinguer - sono delle essenze preparate da una signora che abita qui vicino”.

