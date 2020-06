CartaBianca, Mauro Corona fuori controllo con Bianca Berlinguer: "Tiri su la gonna. Le piacerebbe vedere il..."

10 giugno 2020 a

Mauro Corona incontenibile, martedì sera, a Cartabianca, Lo scrittore, ospite fisso nel talk di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer, fa lo spiritoso e mette in imbarazzo la conduttrice: "Le regalo delle goccine per respirare meglio che sono anche un po’ afrodisiache... Tu non ce l’hai la cellulite? Finché non vedo non credo. Tiri su le gonne, vediamo... le piacerebbe vedere il... guardi che mi tiro giù i pantaloni”. Le frasi che hanno fatto arrossire la conduttrice.

Mauro Corona e la rivelazione su Francesco Guccini: con quelle goccine...

In un crescendo di battute ammiccanti e sempre più allusive. È così incontenibile lo scrittore nei confronti di Bianca Berlinguer, che un po' di fatica fa questa volta a tenere a bada l'ospite surriscaldato.

