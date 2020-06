Uomini e donne, la mamma di Sirius? "Lo ho spinto a farlo", clamoroso su Gemma Galgani

Francesco Fredella 11 giugno 2020 a

Luisella, la mamma di Sirius, è pronta a mettere la mano sul fuoco. Al settimanale Chi confessa di aver spinto suo figlio a corteggiare Gemma Galgani, la protagonista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. “Quando tornava da lunghi viaggi vedeva con noi Uomini e donne, siamo fan. Faceva appezzamenti positivi su Gemma. E un giorno ha detto: Vado a corteggiarla. Ho visto la felicità nei suoi occhi”, racconta la madre del bel marinaio 26 enne. “Lui da subito era presissimo . Ha girato il mondo, ha una mentalità molto aperta”, sottolinea Luisella. “Mi dice che va a Roma per lavoro, visto che le crociere sono ferme. Accendo la tv e lo ritrovo lì”, dice Luisella. Ma il vero colpo di scena resta la telefonata con Gemma. “Ci siamo sentite”, puntualizza. Ma non dice nulla in più.

