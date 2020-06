Massimo Giletti su Roberto Burioni: "L'onestà che gli è mancata"

11 giugno 2020 a

Massimo Giletti interviene sulla diatriba tra Roberto Burioni, Le Iene e il Codacons che è sfociata nelle vie legali per presunti conflitti di interesse. Il virologo marchigiano ha prontamente smentito e non ha nascosto l’amarezza per gli attacchi gratuiti che sta ricevendo in queste ore, ma per il conduttore di Non è l’Arena anche lui non è esente da colpe: “La scienza è in continuo divenire - ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera - procede per test e tentativi, non arriva subito al risultato: quello che contesto ai Burioni, ai Pregliasco è che non abbiano avuto l’onestà di dire ‘abbiamo sbagliato’”. Poi Giletti si è espresso più in generale sull’emergenza coronavirus che ha colpito l’Italia e che ha sconvolto anche i palinsesti televisivi: “Ogni stagione ha un suo percorso, quanto è successo non poteva non influire sul racconto, sarebbe stato stonato e fuori luogo affrontare certi temi. Il Covid ha infettato anche la scaletta”, ha dichiarato in riferimento agli ultimi mesi di Non è l’Arena.

