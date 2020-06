Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci nel cast della quinta edizione: indiscrezioni sui nomi corteggiati da Signorini

11 giugno 2020 a

Alfonso Signorini già pronto per il Grande Fratello Vip 5. Anche se ancora i dettagli non si conoscono, sono parecchi i rumors che circolano circa il cast. Uno tra tutti, quello riportato da TvBlog, che vede Elisabetta Gregoraci come una delle concorrenti della prossima edizione. Se così fosse sarebbe un vero colpaccio per il conduttore che corteggia la bella showgirl già da tempo.

Ma le novità non sono finite qui, perché Signorini ha assicurato che oltre all'ex moglie di Flavio Briatore, ci saranno vip di un certo calibro. Quali? Sul web sono prionti a scommettere che tra i partecipanti ci saranno anche Andrea Damante e Pamela Prati, per entrambi sarebbe un grande ritorno nella Casa più spiata d’Italia.

