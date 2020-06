Striscia la notizia, il caos dei rimborsi per i concerti saltati: una grana per Franceschini

11 giugno 2020 a

a

a

Continua l’inchiesta di Striscia la notizia sulla vicenda legata ai mancati rimborsi dei biglietti acquistati per concerti poi annullati a causa del coronavirus. L'inviato Pinuccio ha trovato ulteriori dettagli su quello che è ormai diventato un vero e proprio caso internazionale, dopo le dichiarazioni di Paul McCartney ("È veramente scandaloso che coloro che hanno pagato un biglietto per uno show non possano riavere i loro soldi") e l’intervento del ministro Dario Franceschini ("Il voucher varrà per lo stesso artista, altrimenti lo spettatore avrà diritto al rimborso").

"Bast***, mer***, figlio di...". Sbirciatine sotto la gonna della Berlinguer? Mauro Corona perde la testa: bomba di Striscia

Da quasi un mese il tg satirico indaga per fare luce sulla faccenda anche perché - secondo la trasmissione, dovrebbe essere il Governo e non certo i privati cittadini a sostenere il comparto in difficoltà. Si parla di molte decine di milioni di euro, considerato che per il solo concerto di Paul McCartney siamo a più di 5 milioni di euro in ticket venduti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.