Dritto e Rovescio, urla selvagge delle nonnine per Paolo Del Debbio: roba da pazzi, lui se la cava così

Cose da matti in diretta a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, nella puntata in onda su Rete 4 giovedì 11 giugno. Si parlava dell'ultima trovata del governo, ossia la riapertura delle discoteche... per finta. Tra lacci, lacciuoli e restrizioni, la ripartenza delle sale da ballo dopo il coronavirus è impossibile. Il tema veniva affrontato con un collegamento da Pontecorvo, provincia di Frosinone, con Crescenzo Ruscito, in arte dj Cresh, accompagnato da tre adorabili nonnine. E a queste ultime si rivolge del Debbio: "Allora le porto tutte a ballare, anche se ormai non è il mio target". E a quel punto ecco che le tre e il dj si scatenano in un coro tutto per il conduttore, in visibile imbarazzo. "Che momento eccezionale", commenta sornione Del Debbio.

