Striscia la Notizia, una bomba su Giovanna Botteri: "Che strano", i suoi collegamenti... una menzogna?

Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce ancora Giovanna Botteri. Questa volta non si parla del suo look, ma di un legittimo sospetto: i suoi collegamenti sono davvero in diretta? Il tg satirico di Canale 5 se ne occupa con un servizio in onda nella puntata di giovedì 11 giugno, in cui si parte da un collegamento con La vita in diretta in cui Alberto Matano le chiede quando trova il tempo di dormire, dato che si collega con trasmissioni dalla mezzanotte alle sei del mattino (ora di Pechino). Poi, però, Striscia analizza alcuni collegamenti con Linea Notte, in cui la Botteri fornisce risposte incoerenti alle domande di Mannoni. Ma non solo. E la redazione di Striscia commenta: "In tanti ci avete segnalato una stranezza che riguarda alcuni collegamenti notturni di Giovanna Botteri. Saranno davvero in diretta?", si chiedono nella redazione di Antonio Ricci.

Striscia, l'ultimo dubbio su Giovanna Botteri: il servizio

