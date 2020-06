Io e Te, Pierluigi Diaco si sente male in diretta: "Scusate, se non prendo in tempo i farmaci..."

12 giugno 2020 a

Un piccolo intoppo per Pierluigi Diaco. Il conduttore di Io e Te si è infatti sentito male in diretta tv. Diaco, durante l'intervista a Claudio Lippi per il salotto di Rai Uno, non ha resistito al dolore e ha spiegato: "Ho una forte emicrania. Ne soffro da tanti anni, stanotte non ho dormito. Ne ho una forma prepotente, se non prendi in tempo i farmaci rischia di persistere e persiste, ma questo è il lavoro più bello del mondo". Immediata la replica di Lippi: "Ma ti è venuto il mal di testa perché ci sono io? - ha chiesto ironizzando - Si vede che hai l'occhietto un po' spento, ma d'altronde con me davanti". Nonostante le risate in studio, Diaco ha voluto precisare: "Scusate, sono pieno di Toradol...". Un inconveniente che comunque non gli ha messo i bastoni tra le ruote visto che la puntata è andata in onda come sempre.

