Io e Te, Rita Dalla Chiesa e Katia Ricciarelli demoliscono Asia Argento: "Basta un ceffone", "In 20 anni..."

12 giugno 2020 a

Un metaforico schiaffone, tra le altre, ad Asia Argento. Uno schiaffone di Katia Ricciarelli e Rita Dalla Chiesa, che ospiti di Pierluigi Diaco a Io e Te su Rai 1 parlano del MeToo, del movimento di denuncia di violenze da parte delle donne nel mondo dello spettacolo. La Dalla Chiesa afferma: "Per evitare certe cose basta dire di no. Non serve neanche sempre andare alla polizia, basta un ceffone per dire 'cosa stai facendo?'. Se in passato qualcuno mi ha fatto delle avances, ho risposto con un sorriso e ho declinato ogni invito", rimarca. A farle eco, la Ricciarelli: "Io mi chiedo cosa hanno fatto negli ultimi 20 anni le donne che hanno denunciato adesso?", conclude.

