Domenica In, colpaccio per Mara Venier: tra gli ospiti anche Stefano De Martino

13 giugno 2020 a

Un vero e proprio colpaccio per Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai Uno avrà infatti come ospite l'attesissimo Stefano De Martino, al centro della scena del gossip dopo la presunta fine della matrimonio con Belen Rodriguez. La trasmissione andrà avanti per altre tre puntate prima di vedere la conclusione il 28 giugno. Inutile dire che gli ascolti hanno ripagato il lavoro della conduttrice che, con la presenza di De Martino questa domenica, 14 giugno, vedranno sicuramente il picco. Ma De Martino non sarà l'unico ospite. Attesissima infatti anche la collega Eleonora Daniele, fresca di maternità per la nascita della sua Carlotta, che dovrebbe essere presente in collegamento da casa.

