Striscia la notizia, orgasmo a Ciao Darwin: la concorrente che imbarazza persino Paolo Bonolis

Vette d'imbarazzo a Ciao Darwin, e Striscia la notizia non può che inserire il momento nella sua classifica dei "Nuovi mostri" sul peggio della settimana in tv. Merito di una concorrente dell'ottava edizione, Terre desolate. Sono repliche (premiate da un costante e clamoroso successo di ascolti e share), ma quando si parla di cult il tempo non passa mai.

Orgasmo a Ciao Darwin, guarda il video integrale di Striscia la notizia

Una concorrente dello show trash di Paolo Bonolis deve esibirsi nello spettacolo più "intimo", l'orgasmo. La voce trilla. le mani corrono sul corpo burroso, gli occhi si chiudono. Insomma, un trionfo che lascia gli altri concorrenti attoniti. La signorina chiude in grande stile, con un compunto "sono arrivata". E anche Gerry Scotti deve farle i complimenti: "Un'imitazione di tutto punto.,, G".

