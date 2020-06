Italia Sì, Marco Liorni imbarazzato, l'ospite entra in studio e scoppia in lacrime: "Riprenditi un attimo"

14 giugno 2020 a

Imbarazzo per Marco Liorni che a Italia Sì si vede arrivare un'ospite in lacrime. "Riprenditi un attimo" ha detto il conduttore di Rai a Silvia Coppola, una sarta nominata dal presidente Sergio Mattarella cavaliere del lavoro. A lei infatti si deve l'invenzione delle mascherine trasparenti utili per le persone non udenti, costrette a indossare le protezioni di sicurezza previste dal governo per far fronte all'emergenza coronavirus. Un'ospita, quella a Viale Mazzini, che ha immediatamente commosso la professionista. E così Liorni ha dovuto tranquillizzarla, invitandola a riprendersi un attimo. Anche Elena Santarella ha incoraggiato la signora: "Che tenera", ha commentato la showgirl vedendo la scena.

