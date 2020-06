Domenica In, Eleonora Daniele commuove Mara Venier e il pubblico: "Vi presento Carlotta"

Francesco Fredella 14 giugno 2020 a

a

a

Eleonora Daniele torna in tv. Dopo la nascita di Carlotta, la giornalista veneta è ospite di Mara Venier (madrina, tra l’altro, della sua primogenita). "Mi volete far commuovere", esordisce Eleonora dal suo salotto mentre va in onda un video bellissimo con gli auguri di tutti i membri della sua famiglia. E parte il collegamento con Saonara (città veneta d’origine della Daniele). "C’è anche la zia Fausta, che ha da poco compiuto 90 anni", tuona Eleonora. Poi a gran sorpresa presenta al pubblico Carlotta. "Eccola", dice la Daniele con la piccola in braccio con una tutina rosa. Da Saonara i suoi parenti restano a bocca aperta. "Non l’hanno ancora conosciuta", dice la conduttrice di Storie italiane. "Mara, è la cosa più bella al mondo".

"Che ve possino...". Mara Venier non sa di essere in diretta, imbarazzo a Domenica In. E Striscia mostra il fuorionda | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.