I Fatti Vostri, raptus anti-ecologista in diretta tv: l'inviata lancia una bottiglia di plastica in mare ed è subito polemica

Polemica su I Fatti Vostri. Durante la trasmissione in onda venerdì 12 giugno un'inviata lancia una bottiglia biodegradabile in mare dando vita a una vera e propria bufera. Il tutto ha inizio con un fatto di cronaca, dopo che nei giorni scorsi è stato trovata a Mola di Bari una bottiglia di plastica contenente 31 bigliettini affidati al mare. Un gesto romantico però poco ecologista. E a riguardo il programma della Rai ha deciso di inviare una corrispondente sul posto. Tutto nella norma se non fosse che l'inviata abbia lanciato una bottiglia biodegradabile fatta di mais in mare, giustificando così il suo gesto:“È biodegradabile, si scioglierà in breve tempo in mare”. "Nessuna bioplastica si scioglie rapidamente in mare, ma solo negli impianti industriali” ha precisato Clean Sea Life.

Inutile il tentativo di Giancarlo Magalli di rimediare all'errore, perché oramai il danno era stato fatto. Un gesto, quella della corrispondente, costato caro. Anche Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione Rai è voluto intervenire: “È intollerabile tutto questo nel servizio pubblico. I responsabili editoriali di questo pericoloso messaggio si devono scusare, dare spazio nei prossimi giorni a chi si occupa seriamente della difesa del mare e dell’ambiente. Per quanto mi riguarda segnalerò la vicenda alla commissione stabile codice etico. Chi ha sbagliato deve pagare e chiedere scusa al mare e i suoi delicati abitanti“.

