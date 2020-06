Domenica in, la crisi con Belen Rodriguez? Stefano De Martino delude i fan sui motivi della rottura

Francesco Fredella 14 giugno 2020 a

a

a

Valzer di parole a Domenica In. Stefano De Martino delude i fan e non parla dei veri motivi della rottura con Belen Rodriguez. Imita Mara Venier mostrando il piede (come la conduttrice dopo la caduta). “Che stro**o”, tuona Mara. La crisi con Belen? Nessun commento. La crisi con la Rodriguez lascia l’amaro in bocca ai fan. E il gossip si gonfia diventando un giallo. La stessa Mara, forse complice il loro rapporto amichevole, non ha chiesto nulla di scomodo al giovane ballerino da settimane al centro del gossip per la presunta fine del suo matrimonio con la bella showgirl argentina.

