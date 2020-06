Mediaset, il caso è chiuso: la nota su Barbara D'Urso, ecco come stanno le cose

Francesco Fredella 16 giugno 2020 a

Caso chiuso. Barbara D'Urso torna con i suoi programma a settembre. Tutti in fila. Uno per uno: Live; Domenica Live, Pomeriggio 5 e nel 2021 il Grande Fratello Nip. Mediaset, dall’account ufficiale, spegne ogni tipo di polemica elencando anche le date: Pomeriggio5 dal 7 settembre, Live e Domenica Live dal 13. Insomma, per la regina di Cologno Monzese sta per iniziare un’altra stagione televisiva scoppiettante. Sempre all’insegna delle notizie e degli scoop (anche choc) con ascolti altissimi. I picchi di share non hanno mai abbandonato il 20% ed anche i contatti sui social - da Twitter a Instagram - superano i 10 milioni. Numeri da capogiro. Che fanno gioire il “Biscione”. E, oggi, dopo l’intervista al Corriere della sera di qualche giorno fa della d’Urso, arriva l’ennesima conferma. Punto e a capo. Si ricomincia da settembre.

