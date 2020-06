Le Iene, bomba sui giudici: "Tra i clienti anche magistrati". In quel bar di Palermo... roba pesantissima

16 giugno 2020 a

a

a

La bomba la sganciano Le Iene, con un servizio in onda su Italia 1 martedì 16 giugno e che anticipano online. Si parla di Giovanni Torregrossa, imprenditore simbolo della lotta alla mafia, il quale nel 2012 fece arrestare chi gli chiedeva il pizzo". Ma, intervistato da Ismaele La Vardera, il giornalista de Il Sicilia Maurizio Zoppi racconta una storia un poco differente: "Pizzo al bar del tribunale era un titolo che si leggeva per evidenziare quello che era successo all’imprenditore Torregrossa", premette. Il punto è che La Iena ha parlato con due dipendenti di quel bar del tribunale di Palermo, i quali hanno affermato quanto segue: "I clienti sono magistrati, carabinieri, polizia. Gente che ha che fare con la legge, quella che non si rispetta là dentro", affermano. Parole pesantissime e che potrebbero delinare i contorni di un nuovo scandalo.

Le Iene, scandalo al bar del tribunale? L'anticipazione

