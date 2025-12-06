Atreju, Fdi sbeffeggia Elly Schlein: "Chi l'ha vista?"

Chi manca ad Atreju? Facile: Elly Schlein. La segretaria del Partito democratico, ancora una volta, ha rifiutato l'invito del presidente del Consiglio a partecipare alla grande festa di Fratelli d'Italia, in programma a Roma da oggi, sabato 6 dicembre, fino al 14. Così i deputati di FdI si sono divertiti a prendere in giro la dem. Grazia Di Maggio ed Etel Sigismondi hanno esibito una sorta di cartello con la faccia di Elly Schlein e la scritta: "Chi l'ha vista?". I due sono stati conduttori speciali de L’Italia chiamó, la radio dei gruppi parlamentari di FdI. L’emittente ha ripreso le trasmissioni, come da tradizione collaudata, nel giorno dell’inaugurazione di Atreju.

"Penso sarebbe stata una bella occasione che i due leader di partito si confrontassero tra di loro. Questa cosa non è avvenuta, non mi sembra particolarmente una responsabilità di Elly Schlein, anzi io su questo la difendo. Però il fatto che non ci sia il confronto che lei ha proposto tra lei e Giorgia Meloni non significa che non ci possano essere livelli di confronto, ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all’inaugurazione di Atreju.