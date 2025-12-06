L'Eredità, insulto dopo la puntata a Marcello: "Antipatico, vai a casa"

Oggi, sabato 6 dicembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato al campione del gioco Marcello. Con lui giocano come concorrenti: Claudia da Novara, Filippo da Bologna, Lodovica ieri ai 100 secondi, Serena da Trento, Samuel, Giampaolo da Arenzano in provincia di Genova. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine alla Ghigliottina, ci è arrivato ancora una volta Marcello. Il super campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 25000 euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Pieno", "Perdere", "Fisico", "Regolamento" e "Gioventù". Dopo un minuto di attenta riflessione, il campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Gioco". Ma non era la parola esatta. La soluzione giusta era: "Vigore".