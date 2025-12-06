Jannik Sinner, il malumore dietro le quinte: "È davvero fastidioso"

Il duopolio Sinner-Alcaraz sta creando non pochi mal di pancia tra i loro colleghi. Lo ha confessato Casper Ruud in un'intervista rilasciata a Tennis 365. “È stato davvero impressionante e anche un po’ fastidioso vedere quanto entrambi siano diventati bravi, ma bisogna accettarlo e provare a fare il meglio per batterli - ha spiegato -. Possiamo parlare quanto vogliamo delle diverse epoche, ma Sinner e Alcaraz colpiscono la palla con più velocità rispetto a Federer, Djokovic e Nadal. Ad esempio Nadal ha sempre giocato a tutto campo sul dritto degli avversari, ma aveva più efficacia sul rovescio. Ora abbiamo Carlos e Jannik che non hanno punti deboli in nessuna zona del campo”.
“Il movimento ha portato Sinner a un livello superiore - ha proseguito Ruud -, lo vedi scivolare e difendersi in qualsiasi parte del campo. E Carlos è uguale, praticamente difendono come Djokovic, quando li costringi a difendersi riescono a tornare all’attacco con un solo colpo”.
E ancora: “Quando lui e Alcaraz sono in giornata, e ne hanno molte, non c’è possibilità per noi. So che anche se sono forti possono perdere a volte. Per esempio, Jannik ha perso ad Halle contro Bublik e Carlos agli Open degli Stati Uniti contro Van de Zandschulp”.