Secondo i dem Salvini non può comprare casa: l'incredibile polemica

Succede che il Domani, quotidiano fondato coi danari di Carlo De Benedetti e diretto da Emiliano Fittipaldi, fa uno scoop che al confronto il premio Pulitzer è buono per spicciarci casa. Tenetevi forte: Matteo Salvini ha comprato una villa con la sua compagna Francesca Verdini. A Roma. Alla Camilluccia. 674 metri quadrati. Che scandalo! I segugi di Fittipaldi scoprono poi un’altra cosa imperdonabile: per fare il rogito il Salvini malandrino che ha fatto? È andato da un notaio che è stato candidato alle Politiche con la Lega e che poi la stessa Lega ha messo a capo di una società partecipata dal Ministero dell’Economia. Tradotto: per fare un atto il leader della Lega si è rivolto a un notaio suo amico. Una fattispecie che - almeno fino a quando la sinistra non tornerà ancora al potere - per le nostre leggi non configura alcun reato. Salvini, letto lo scoop, si fa una risata e al quotidiano risponde con la più potente delle notizie: la verità. «Quella casa l’ho comprata su immobiliare.it e sono stato così fesso che l’ho comprata al prezzo indicato, senza chiedere un euro di sconto». Come la paga? «Come tutti - replica con pazienza -, con un mutuo trentennale». Ci son le carte.

Caso chiuso? Ma per piacere! Quando uno ha il fiuto della notizia, mica si ferma davanti alla prima risposta. E allora ecco spuntare la madre di tutte le prove: ma com’è che in una zona di Roma dove, in media, le case costano 3.800 euro al metro quadro il ministro l’ha trovata a duemila? Scandalo! O anche no, visto che il prezzo era visibile sul portale di immobiliare.it. Come c’è arrivato Salvini, a fare l’affare, ci poteva arrivare anche qualcun altro. Nessuna trattativa privata, nessun “favore” o “contro-favore”. Tutto fatto alla luce del sole. Ci riproviamo. Caso chiuso? Ma nemmeno per sogno. E che diamine, se uno è un segugio del giornalismo e non si ferma alla prima risposta, figuriamoci se la fa alla seconda. Indaga. E scopre che le venditrici sono le sorelle Acampora, figlie di Giovanni, che era amico di Cesare Previti. Segue casellario penale dei due e un “utilissimo” richiamo al fatto che Previti sia stato fondatore con Berlusconi di Forza Italia. Tutte cose che, è facilmente intuibile, nulla centrano con la compravendita della casa, ma che servono a insinuare dubbi. A dire che, insomma, Salvini mio, ma proprio il villone ti dovevi comperare? Proprio tu che, riportiamo fedelmente dal quotidiano di Fittipaldi, eri il «politico tra la gente, diviso tra sagre e feste paesane, che rivendicava di vivere in un bilocale a Milano, che militava nel partito del “Roma ladrona”». Insomma, concludono al quotidiano, questo è un classico «intreccio da Prima Repubblica».

Ricapitolando lo scoop del Domani: Salvini ha comprato una casa; l’ha pagata al prezzo che era indicato al pubblico su un sito noto ai più; se l’è fatta rogitare da un notaio che, tenetevi forte, è suo amico, è iscritto alla Lega e ha incarichi professionali datigli dalla politica. Cosa manca vi chiederete voi? Risposta: un qualsivoglia interesse per questa storia. Sulla polemica del Domani ovviamente ci è saltato a piè pari il Partito democratico, che se c’è da cavalcare una battaglia persa non si tira indietro mai. E lo ha fatto mica con una dichiarazione. No, no. I deputati Andrea Casu e Anthony Barbagallo hanno addirittura vergato un’interrogazione parlamentare che, per quanto complicato, è anche più surreale dell’inchiesta giornalistica. Non potendo accusare Salvini di alcunché, i due gli spiegano che, insomma, visto che c’è un’emergenza casa, lui ha fatto male a comperarla. Scrivono: «Si chiede di sapere se non appare del tutto incoerente l’azione del ministro e del governo, rispetto al tema casa e se non si evidenzi un enorme conflitto d’interessi».