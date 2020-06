Le Iene, cannonata finale a Roberto Burioni: "La domanda a cui non vuole rispondere. Forse..."

16 giugno 2020 a

a

a

Le Iene versus il virologo Roberto Burioni, nuovo capitolo. La polemica a distanza tra il programma televisivo Le Iene e il noto virologo continua e non si appresta a terminare. Dopo un primo servizio televisivo e le relative risposte via social del professore, la polemica è stata alimentata da continui e botta e risposta che hanno coinvolto altri "colleghi" di Burioni, Il prossimo appuntamento è per martedì 23 giugno, quando le Iene mostreranno un altro servizio sul professore. Tutto nasce, dopo che Le Iene martedi 9 giugno hanno mandato un servizio che aveva per titolo: “Il prof. Burioni, quando parla di scienza su un canale della televisione pubblica, ha un conflitto d’interessi?” ha iniziato, fanno sapere le Iene, un’attività social di comunicazione che non risponde ai temi sollevati. ma sposta l’attenzione su vicende che poco c’entrano con il tema da chiarire. Questa la risposta, in un comunicato ufficiale, che le Iene danno al virologo Roberto Burioni e i suoi rapporti con una azienda privata (Pomona) che opera nel settore delle biotecnologie e impegnata nello studio sviluppo e produzione di anticorpi monoclonali umani.

"L'onestà che gli è mancata". La cannonata di Massimo Giletti contro Roberto Burioni

Quello che si chiedono le Iene è se Burioni sia "solo un professore universitario o anche un consulente di case farmaceutiche? E in quest’ultimo caso i suoi interessi potrebbero influenzare quanto esprime oppure no?" Le Iene infine rinnovano "l'invito al prof. Burioni per un costruttivo e utile sereno confronto su un tema di indubbia attualità e rilevanza sociale come quello che stiamo affrontando piuttosto che rinviarlo alle aule del tribunale come minacciato dal prof. Burioni e dove comunque, se del caso, faremo valere tutte le nostre ragioni". Appuntamento a martedì prossimo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.