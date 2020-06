Amici, cosa svela questa foto di Francesca tocca: un pesantissimo sospetto

Francesco Fredella 17 giugno 2020 a

Valentin e Francesca Tocca stanno insieme? L’ultima foto della prof di Amici - il talent-show di Maria De Filippi su Canale 5 - delude i follower. Solo pochi giorni fa la spifferata anonima: “Sono a cena in una pizzeria di Sestri Levante”. Nessuna traccia sui social. Ora spunta l’ultima foto in cui la Tocca è da sola. E si riaccende il gossip. Il loro flirt è rimasto segreto per la durata di Amici. Entrambi single: lei aveva alle spalle un matrimonio con Raimondo Todaro finito in burrasca. Galeotta è stata la sala prove. A Natale scorso sembra che, in pieno programma, si siano visti spesso lontano dagli studi. Lui l’ha confermato. Lei ha frenato un po’. Dopo la tempesta il sereno: la loro storia sarebbe ricominciata. Ma nessuna foto insieme lo testimonia. L’unico e ultimo avvistamento parla chiaro. Lo scatto in solitaria su Istagram della Tocca sembra far crollare le ipotesi di questi mesi. Mistero.

