CartaBianca, agguato a Bianca Berlinguer? Pesantissima voce in Rai: a partire dal prossimo anno...

Manca solo l'ufficialità. Come detto da più parti e come ripetuto da settimane, questa per Federica Sciarelli sarà l'ultima stagione alla conduzione di Chi l'ha visto?, lo storico format di Rai 3. Da tempo voleva confrontarsi con altro, e sarà accontentata. Rai 3, per lei, pensa a un nuovo talk-show in prima serata, voci riferiscono di una conduzione in tandem con Gad Lerner. A convincerla, anche Franco Di Mare, il direttore della terza rete di Viale Mazzini. Una sfida stimolante, impegnativa, ma anche difficile. Già, perché per la Sciarelli si prospetta una nuova sfida interna, quella con Bianca Berlinguer e CartaBianca, ad oggi l'unico talk-show di approfondimento politico in prima serata su Rai 3. Insomma, tutto pronto per una difficilissima gara a distanza. Difficilissima per la Sciarelli, ma anche per Bianca Berlinguer.

