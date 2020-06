Francesca Fagnani, "il suo nome è sul taccuino": Rai 2, indiscrezioni sulla compagna di Enrico Mentana

18 giugno 2020 a

a

a

Indiscreto in Rai su Francesca Fagnani, che potrebbe condurre insieme ad Alessandro Giuli un nuovo programma politico sul secondo canale, in prime time il giovedì sera a partire dal prossimo autunno. L'indiscrezione sulla compagna di Enrico Mentana viene rilanciato da TvBlog, dove si legge che "nelle stanze della seconda rete si stanno vagliando decine di profili per decidere chi condurrà questo nuovo programma che segnerà il ritorno in prima serata sulla seconda rete della televisione pubblica di una trasmissione di approfondimento informativo". E sul taccuino ci sarebbe proprio il nome di Francesca Magnani, volto molto conosciuto per Rai 2, poiché in passato ha lavorato con Michele Santoro e Giovanni Minoli.

"Mattarella è stato chiarissimo". Il peggiore di tutti? Premier Conte: voci dal Colle, Mentana lo inchioda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.