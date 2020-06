Rai 1, conferme e purghe: tutte le novità sui palinsesti, chi entra e chi esce

Francesco Fredella 18 giugno 2020 a

Manovre. Palinsesti. Conduttori che vanno e vengono. Confermati i big delle Rete ammiraglia Rai: Eleonora Daniele, da poco diventata mamma di Carlotta, tornerà al timone di Storie italiane da settembre. Il programma di inchieste, attualità e cronaca - ormai da un decennio - stato premiato dal pubblico e dalla critica. Ma la grande novità della prossima stagione è legata al ritorno in video di Antonella Clerici. Addio La prova del cuoco, suo storico format in mano l’anno scorso a Elisa Isoardi, ora arriva La casa nel bosco. E cresce l’attesa. UnoMattina, invece, vedrà ormai sicuramente l’addio a Poletti e Valentina Bisti (che è tornata al Tg1). Potrebbe arrivare negli studi di SaxaRubra, alla conduzione di Unomattina, Monica Giandotti. Condizionale d’obbligo.

Confermato nel prossimo palinsesto anche Amadeus, che oltre a Sanremo con Fiorello, sarà alla guida dei game della Rete. Non mancherà poi Il Paradiso delle Signore e al posto di Vieni da Me, cancellato, arriverà Serena Bortone con un programma inedito. E subito dopo - probabilmente con una Vita in diretta più slip - ci sarà Alberto Matano. Da solo. Senza la Cuccarini. Poi si passa a I Soliti Ignoti e L’Eredità di Flavio Insinna. Confermati anche Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle, che dovrebbe andare in onda a settembre. Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, sta pensando anche alle serate speciali, previste per il palinsesto invernale. La novità potrebbe essere l’arrivo di Nunzia De Girolamo, oggi ospite fissa di Massimo Giletti, con un programma-interviste a personaggi maschili. Ma ancora non si sa nulla. Rai, infine, non rinuncia alla fiction: campione assoluta di ascolti.

